Susto y luego risas: pescador atrapó a un gran tiburón cerca de orilla de playa en Massachusetts

Asombro, incredulidad, sorpresa, susto, risas y satisfacción: un carrusel de emociones sintió un joven pescador en apenas unos segundos, cuando un gran tiburón blanco se enganchó en su anzuelo, tan cerca de la orilla que él estaba en la arena, en una playa de Cape Cod (Massachusetts).

Y aunque el gran depredador se escapó nadando pocos segundos después, la anécdota por fortuna quedó grabada en video, y en la memoria de los varios presentes que disfrutaban de un calmado día de playa en el verano.

Las imágenes publicadas en Instagram muestran al tiburón, que se estima en unos 12 pies de largo, nadando a unos 50 metros de la orilla de la playa. Muy posiblemente se enredó brevemente en el anzuelo devorando un pez que Matt Pieciak acababa de atrapar, alrededor del mediodía del domingo.

“¡Es un tiburón, oh Dios mío!”, se escucha a una mujer asombrada en el video. “¿Atrapaste un tiburón? ¡¿En serio?!”, insistía.

En junio, también en Massachusetts, un buzo aseguró que fue tragado por una ballena que luego lo expulsó, dejándolo casi ileso y listo para contar una historia ciertamente original, al estilo del Jonás bíblico.

CAUGHT ON CAMERA: Watch as a shark attacks a striped bass being reeled in on Nauset Beach in Orleans! My neighbor is the angler and describes the whole ordeal as “pretty wild.” 🦈 @boston25 #GoodbyeDinner pic.twitter.com/xCOBPaSyd3

— Kirsten Glavin (@kirstenglavin) August 8, 2021