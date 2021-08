Espeluznante: tres hermanos mueren al caer en pozo séptico de su granja en Ohio

Tres hermanos murieron después de quedar atrapados en un pozo de estiércol en una granja en el oeste de Ohio.

Las autoridades locales identificaron a las víctimas como Brad (35), Todd (31) y Gary Wuebker (37). El jefe del Departamento de Bomberos de St. Henry, Matt Lefeld, informó que los equipos de emergencia fueron llamados a una granja a las 12:30 p.m. del martes, después de que los tres hombres se desmayaran cuando estaban realizando el mantenimiento de una bomba de estiércol.

Los hombres fueron sacados del pozo por los trabajadores de emergencia, llevados a hospitales del área y luego declarados muertos. Las autoridades no estaban seguras de cuánto tiempo estuvieron los hombres en el pozo.

NBC News informó que según una autopsia preliminar, los hermanos murieron por asfixia secundaria en un accidente agrícola.

Los pozos de estiércol son comunes en las grandes explotaciones ganaderas para almacenar desechos antes de que se utilicen como fertilizante en los campos. Ohio State University Extension dice que los gases en los pozos de estiércol son altamente peligrosos, incluyendo amoníaco, dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno y metano.

Si no se usa el equipo respiratorio adecuado, una persona puede sufrir dolores de cabeza, mareos, problemas respiratorios y muertes. El condado Mercer, donde sucedió esta tragedia, está ubicado en el oeste de Ohio, en la frontera con Indiana, acotó Cleveland.com.

Una misa para los hermanos Wuebker se llevó a cabo el miércoles en la iglesia católica St. Henry, dijeron las autoridades. “Brad, Gary y Todd Wuebker perdieron la vida haciendo lo que amaban: trabajar en la granja familiar”, comentó una publicación en Facebook de la cooperativa agrícola de propiedad local Mercer Landmark. “Brad y Gary eran miembros de nuestro equipo y tenían una ética de trabajo como ninguna otra”.

