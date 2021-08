Una máquina: Haaland rompió la jornada en Alemania con doblete y dos asistencias

Deseado por toda Europa, Erling Haaland irrumpió en la nueva temporada de la Bundesliga con una determinación impresionante, como el delantero tremendo y decisivo de siempre para el Borussia Dortmund e imparable para el Eintracht Fráncfort (5-2), doblegado por dos goles y dos asistencias -casi tres- del ‘9’, aunque insuficientes para asaltar el liderato del Stuttgart.

Primero dio el 1-0, superado el minuto 20, a Marco Reus; después entregó el 2-1, en un contraataque letal, a Thorgan Hazard, a la media hora; y luego, un minuto más tarde, transformó el 3-1 mientras escuchaba el ruidoso rugido de su afición, que disfruta de un goleador incontestable, cuya voracidad no aparenta límite alguno, como demostró luego: clave en el 4-1, también fue suyo el 5-1.

El desafío del Dortmund para alcanzar el primer puesto en el Signal Iduna Park era imponente. El 5-1 con el que el Stuttgart había superado una hora antes al Furth o el 0-4 con el que el Hoffenheim había goleado al Augsburgo -el único visitante ganador en la primera cita- proponían un reto enorme para tomar el liderato.

Pero nada parece imposible para Haaland ni, por extensión, para su equipo, con una destreza en el contragolpe espectacular y con uno de los futbolistas más asombrosos del mundo en la actualidad, por la forma en la que se desenvuelve, por su talento, por su fútbol y, sobre todo, por lo más trascendente de todo, porque es definitivo.

Bajo esa condición inigualable, el Dortmund sentenció al Eintracht en el primer tiempo, por mucho que un gol en propia puerta pusiera alguna duda con el 1-1. Antes, Haaland ya había servido el 1-0 a Marcos Reus; después, dio el pase que convirtió un contragolpe en gol. De Thorgan Hazard. Todo condensado en 9 minutos.

Pero él es, sobre todo, un goleador, que pocas veces falta a su cita en cada partido con la cualidad que mejor lo define. Unos instantes después, anotó el 3-1. Entre la duda de la defensa del Stuttgart, una concesión inasumible cuando él está enfrente, Haaland tomó la pelota, corrió y definió ante Kevin Trapp, ya desbordado.

