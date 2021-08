Familias aún pueden inscribirse para recibir los pagos del Crédito tributario por hijos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Si aún no has recibido los pagos por adelantado del Crédito tributario por hijo, no es demasiado para que te inscribas y obtengas este dinero. De hecho, el IRS está pidiendo a las personas que normalmente no están obligadas a declarar impuestos que utilicen las herramientas disponibles en su portal de internet para darle la información necesaria para que te manden el apoyo económico.

Y es que dichas herramientas son las que le van a ayudar a la agencia a saber si eres elegible para recibir el pago del crédito, además de que también serían útiles para saber si te deben dar algún otro pago, como el del cheque de estímulo o el del Crédito de recuperación de reembolso.

Recuerda que no importa que no estés trabajando ni recibiendo ningún tipo de ingreso, aún así puedes ser elegible para recibir estos apoyos. Así que no descartes cualquier posibilidad.

Ahora que ya se están dando los pagos mensuales del Crédito tributario por hijos, el IRS está redoblando esfuerzos para que la gente aproveche este beneficio. Por eso, la agencia está pidiendo la ayuda de grupos comunitario para que compartan las herramientas en línea disponibles para ayudar a la gente a pedir su pago inscribiéndose.

Las personas pueden verificar su elegibilidad para los pagos por adelantado a través del nuevo Asistente de elegibilidad para los pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos.

Las familias elegibles estarán recibiendo los pagos del crédito en las siguientes fechas: 15 de septiembre, 15 de octubre, 15 de noviembre y 15 de diciembre. Hasta el momento, ya se han entrado dos pagos, el del 15 de julio y el del 13 de agosto.

Cada familia elegible recibirá hasta $300 dólares por mes por cada niño menor de 6 años que tenga y hasta $250 dólares mensuales por cada chico de entre 6 y 17 años.

