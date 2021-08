Luis Gil: el novato lanzador dominicano que hizo historia en MLB con los Yankees

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luis Gil es un novato dominicano que se ha convertido en la nueva sensación de los New York Yankees. Con apenas tres aperturas hizo historia en MLB. Su camino apenas comienza e ilusiona a los neoyorquinos tanto como a República Dominicana.

Este martes completó su tercera apertura de forma brillante, sin permitir carreras en 4.2 innings ante Boston Red Sox. Por ello entró a la historia de las Grandes Ligas: se convirtió en el primer lanzador de los Yankees en no permitir carreras en sus primeras tres apariciones de 4.2 innings o más en MLB.

Luis Gil is the first pitcher in @Yankees history to begin his career with 3 scoreless starts. pic.twitter.com/B7LhrSrmLg — MLB Stats (@MLBStats) August 18, 2021

Gil debutó el pasado 3 de agosto ante los Baltimore Orioles: lanzó 6.0 entradas, ponchando a seis rivales y permitiendo solo cuatro hits.

Cinco días después se midió ante Seattle Mariners y a lo largo de cinco episodios ponchó a ocho contrarios.

Finalmente, nueve días más tarde nos regaló otra exhibición dominante ante el clásico rival de los Yankees. New York venció a Boston, y a pesar de que el oriundo de Azua no obtuvo la victoria, su actuación no pasó por debajo de la mesa.

“Con Dios todo, sin él, nada“, exclamó a través de Twitter el lanzador derecho que en la pelota dominicana es miembro de Tigres del Licey.

Con Dios todo, sin el nada! 🙌🏽💪🏽🙏🏽❤️

Vamos @Yankees

With God everything, without nothing! 🙌🏽💪🏽🙏🏽❤️

Lest’s go @Yankees https://t.co/VZop72qzem — Luis Gil (@thegil81) August 18, 2021

Totalizando sus tres aperturas, Gil suma 15.2 entradas de labor, con 18 ponches y récord de 1-0, así como una efectividad perfecta (0.00 ERA).

Luis Gil, de 23 años de edad, fue regresado a Triple-A tras la doble jornada de esta noche. ¿Por qué bajó si su desempeño fue fantástico? Porque ingresó al roster como jugador “27”, como reeemplazo por COVID.

En teoría, nunca subió a MLB. Y por manejo de roster, es “regresado” a Ligas Menores. No obstante, su trabajo en el montículo le ha dado razones de sobra a los dirigentes de los Yankees para considerar darle un puesto fijo en el equipo en las próximas semanas.

Following today’s doubleheader, the Yankees returned “27th Man” RHP Luis Gil to Triple-A Scranton/Wilkes-Barre. — New York Yankees (@Yankees) August 18, 2021

¿Ha nacido la próxima estrella del diamante para República Dominicana?