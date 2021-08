VIDEO: Los dos polizones que cayeron de avión en Afganistán eran adolescentes que vendían sandías para ayudar a su mamá

El lunes, el video de dos personas cayendo desde un avión C-17 en vuelo en Afganistán cimbró las redes sociales, pero se desconocía de sus identidades. Eran dos adolescentes que vendían sandías para ayudar a su madre, según varios reportes.

El video tomado desde el aeropuerto internacional Hamid Karzai, en Kabul, mostró a varias personas intentando subir a la aeronave, luego se vio a dos cuerpos caer desde una altura no determinada.

“Dos de las personas, de solo 16 y 17 años, vendían fruta y hurgaron en los contenedores de los mercados de Kabul para mantener a su madre”, indicó The Daily Mail.

Los cuerpos de los adolescentes fueron devueltos a sus padres, según los informes.

In a desperate attempt to leave #Afghanistan, people are hanging on to the tires and the wing of the plane. Watch horrifying video of people falling from a flight takeoff at #Kabul Airport pic.twitter.com/2g1DW29jSU

— WION (@WIONews) August 16, 2021