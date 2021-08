Futbolista sub-20 de Afganistán falleció intentando huir de Kabul en avión de Estados Unidos

Zaki Anwari, joven de 19 años que formó parte de la selección sub-20 de Afganistán, fue encontrado sin vida en el tren de aterrizaje de uno de los aviones USAF Boeing C-17 de Estados Unidos que partieron de Kabul hacia Qatar en las últimas horas, tras el regreso y la toma del país por parte de los talibanes.

Zaki Anwari a 19 year old Afghan footballer who was among hundreds of young people who tried to leave the country by clinging to a US military plane, Anwari fell and died. 💔🇦🇫 pic.twitter.com/0PUElavJDK

El joven intentó huir de su país por la razón mencionada, y en medio del desespero por partir lo más pronto posible, hizo lo que muchas otras personas hicieron: meterse en el tren de aterrizaje. Lamentablemente para él, y para otras personas que sufrieron el mismo destino, este se cierra a medida que el avión se eleva.

Cuando el avión aterrizó en Qatar, los operarios se dieron cuenta de la trágica noticia. La misma fue confirmada por la Dirección General de Educación Física y Deportes de Afganistán.

The General Directorate of Physical Education & Sports of Afghanistan confirmed Zaki Anwari, a player from the national youth football team, was among hundreds of young people who tried to leave the country by clinging to a US military plane. Anwari fell and died.#ArianaNews pic.twitter.com/onhcSMFiEu

— Ariana News (@ArianaNews_) August 19, 2021