Se estrenará serie que revela los secretos y el lado oscuro de Playboy

‘Secrets of Playboy’ es el nuevo documental que pretende revelar los secretos incómodos y oscuros de Hugh Hefner, su mansión y del “pequeño” imperio que construyó llamado Playboy.

Tras el fallecimiento de Hefner, varias productoras revelaron su interés por tener los derechos para contar los detalles de su trayectoria y de su revista, la cual revolucionó por años la industria editorial.

Ahora se informó que ya se trabaja en la serie que se transmitirán por el canal A&E Network en 2022 y contará todos los secretos detrás de la polémica marca.

La historia sobre Playboy se contará en formato de documental, por lo que tendrá imágenes inéditas de los momentos más significativos de su historia, inclusive, testimonios de personas que vivieron en la mansión.

‘Secrets of Playboy’ incluirá entrevistas con Miki García, exdirector de Playmate Promotions; exnovias de Hefner como Holly Madison, Bridget Marquardt y Sondra Theodore; el asistente personal de Hefner, Stefan Tetenbaum; la conejita madre PJ Masten y Jennifer Saginor, residente de Playboy Mansion West, entre otros.

La serie producida por The Intellectual Property Corporation (IPC) de Industrial Media para A&E Network tendrá una distribución mundial, luego de su estreno en Estados Unidos.

A&E announces documentary event #SecretsofPlayboy. Explore the hidden truths behind the fable and philosophy of the empire through a modern-day lens with exclusive interviews with insiders from all facets of the Playboy world. Coming early 2022. #TCA21 @official_TCA pic.twitter.com/g0KFZuXR0C

