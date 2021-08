Henri es tormenta tropical, pero provoca inundaciones en Nueva York, Nueva Jersey y con alerta en 6 estados más

La alerta de tormentas en Nueva York se mantiene, a pesar de que el huracán Henri se debilitó a tormenta tropical. Las intensas lluvias que comenzaron la noche del sábado han provocado severas inundaciones en la Gran Manzana y Nueva Jersey.

Este domingo, el Servicio Meteorológico señala que Henri está formado todavía por intensos vientos de sostenidos de cerca de 70 mph, pero aún se espera que cause estragos severos en partes de Long Island, principalmente, así como la zona de Nueva Inglaterra, que incluye los estados de Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island y Vermont.

El NYPD pidió a los neoyorquinos mantenerse en alerta y tener su plan de emergencia listo con documentos de identidad, permanecer en interiores y con atención constante a los reportes del clima.

La zona más afectadas van desde la zona de Queens, desde Flushing, hasta Long Island, en el condado de Suffolk.

Today, NYC is expected to feel the effects of tropical storm #Henri, with strong wind and heavy rain. Although this storm is no longer a hurricane, you should always make sure you and your family are ready by following these storm preparedness tips. pic.twitter.com/Lgho9RiWNw — NYPD NEWS (@NYPDnews) August 22, 2021

Los gobernadores mantienen el estado de emergencia para Connecticut y dos docenas de condados en Nueva York, mientras el presidente Joe Biden aprobó la emergencia neoyorquina para ordenar asistencia federal.

La acción del presidente autoriza al Departamento de Seguridad Nacional, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), a coordinar todos los esfuerzos de socorro en casos de desastre.

“Las medidas de protección de emergencia, limitadas a la asistencia federal directa y el reembolso de la atención masiva, incluida la evacuación y el apoyo al refugio”, indicó la Casa Blanca en un comunicado.

Más precipitaciones

Se espera que los vientos y lluvias con fuerza de tormenta tropical continúen impactando el este de Long Island durante la noche con fuertes lluvias.

La última actualización del Centro Nacional de Huracanes a las 8 a.m., Henri estaba a unas 40 millas al sur-sureste de Montauk Point, en Long Island, y se movía de norte a noroeste a 16 mph.

Se reportan ya precipitaciones récord de 3 a 6 pulgadas en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York.

En el Central Park se indicó que hubo una lluvia histórica de 4.45 pulgadas, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Check out this example of localized urban flooding I noticed last night on my walk home. This staircase is on the northeast corner of Prospect Park in Brooklyn, right next to the library. #stormhenri continues to soak NYC! pic.twitter.com/xGacZPIUWy — Abby Harrison (@abbyathenaphoto) August 22, 2021

Las lluvias podrían alcanzar las 10 pulgadas en varias en varias de las zonas con alerta, lo que podría provocar cortes de energía en toda la región.