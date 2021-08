Tormenta tropical Henri fue el tema central de Andrew Cuomo en su penúltimo día como gobernador

Las últimas horas de Andrew Cuomo siendo gobernador de Nueva York han transcurrido en medio de la llegada de la tormenta tropical Henri al estado, y a pesar que confirmó este domingo que es su penúltimo día en el cargo, dio lineamientos sobre el avance del fenómeno natural.

Durante la sesión televisada de este domingo, anunció que el presidente Joe Biden aprobó una declaración de prevención ante la tormenta en los condados de Albany, Bronx, Broome, Chenango, Columbia, Delaware, Dutchess, Greene, Kings, Montgomery, Nassau, Nueva York, Orange, Otsego, Putnam, Queens, Rensselaer, Richmond, Rockland, Saratoga, Schenectady, Schoharie, Suffolk, Sullivan, Ulster y Westchester.

“Aplaudo y agradezco al presidente Biden por su decisión de emitir una declaración de desastre antes del aterrizaje para Nueva York, y estoy indicando a nuestras agencias estatales que desplieguen recursos de respuesta de emergencia adicionales en áreas que probablemente se verán afectadas por esta tormenta”, destacó.

Agregó que en algunas zonas de Nueva York como de Long Island se han presenciado lluvias de hasta seis pulgadas y vientos sostenidos de 70 kilómetros por hora que han azotado la costa, y se prevé que algunos lugares del interior a lo largo de la costa serán afectados por las marejadas ciclónicas, lluvias y fuertes vientos más allá del “ojo” de la tormenta, informó Cuomo a través de la página de la gobernación de Nueva York.

Ante el anuncio del último día en el cargo de Cuomo, se espera que Kathy Hochul, actual vicegobernadora, pueda asumir como gobernadora a las 12:01 am del martes.

No dejó de referirse a la tormenta tormenta tropical, y mediante su cuenta en Twitter afirmó que “siguen monitoreando de cerca a Henri”.

Destacó que la tormenta se ha debilitado, pero alertó que no significa que haya desaparecido el riesgo, pues aún siguen representando una amenaza, e instó a los neoyorkinos a mantenerse actualizados y resguardarse.

En un último tuit publicado esta tarde, Hochul recordó a los ciudadanos no conducir sobre las inundaciones y que seis pulgadas llegarán al fondo en la mayoría de automóviles.

Flooding remains one of the most serious threats of #Henri.

Remember—never drive through floodwaters.

Just six inches of water will reach the bottom of most passenger cars.

Stay safe, New York!

— Kathy Hochul (@ltgovhochulny) August 22, 2021