Kathy Hochul buscará ser electa gobernadora de Nueva York en 2022, tras asumir el interinato post Cuomo

Kathy Hochul, actual vice gobernadora de Nueva York quien el 24 de agosto asumirá la vacante dejada por la renuncia de Andrew Cuomo, buscará ser electa gobernadora por el Partido Demócrata en 2022, anunció esta mañana.

En principio, le toca completar el actual período dejado por Cuomo, que termina el 1 de enero de 2023, convirtiéndose en la primera mujer en la historia al frente de la gobernación de Nueva York. Pero en paralelo puede optar a ser electa por sí misma.

“Sí, lo haré”, dijo esta mañana la abogada y vice gobernadora en el programa “Today” de NBC. “Lo espero plenamente”. Además comentó los escándalos que llevaron a la salida de Cuomo, diciendo que cualquier presunta conducta sexual inapropiada ocurrió en un ambiente “insular”.

Aunque aún es muy temprano para saberlo, es muy posible que Hochul deba ir a primarias para poder ser candidata en noviembre de 2022, si le surgen retadores internos. Algunos nombres que se han mencionado como posibles aspirantes por el Partido Demócrata incluyen a la actual procuradora Letitia James (cuyo informe sobre abuso sexual selló el declive de Cuomo); la senadora nacional Kirsten Gillibrand; el actual alcalde de NYC, Bill de Blasio; el defensor del pueblo Jumaane Williams; el contralor estatal Tom DiNapoli; el alcalde (ejecutivo) de Suffolk, Steve Bellone; la alcaldesa (ejecutiva) de Nassau, Laura Curran; y los senadores estatales Andrea Stewart Cousins, Michael Ginaris y Alessandra Biaggi. Obviamente, también el Partido Republicano presentará sus opciones en los próximos meses

Ayer Hochul ofreció su primera rueda de prensa tras la renuncia de Cuomo, anunciando que estaba lista para asumir el cargo, en medio de los muchos retos de la compleja situación actual que vive Nueva York por el éxodo poblacional, la inseguridad, la crisis fiscal de la pandemia y el descalabro institucional.

NY pertenece a la minoría de 20 estado del país que nunca han tenido una gobernadora. Irónicamente, ese hito femenino se lograría por las denuncias de acoso sexual a mujeres contra un gobernador que también había sido mucho antes cuestionado por un escándalo en teoría mayor: las muertes masivas de ancianos durante la pandemia. Además, lo han acusado del supuesto uso de personal de la gobernación para publicar un polémico libro auto alabándose por su gestión durante el coronavirus.

Nacida en Buffalo (NY) el 27 de agosto de 1958 en una familia de clase media baja, Hochul es una abogada que recibió su licenciatura en la Universidad de Syracuse y estudió Derecho en la Universidad Católica de Washington DC.

Se describe a sí misma como una “demócrata independiente”. Su esposo, William J. Hochul Jr., también es su colega abogado y fue Fiscal federal para el Distrito Oeste de Nueva York de 2010 a 2016. En sus labores como vice gobernadora se ha mantenido relativamente anónima y ni siquiera fue mencionada en las polémicas memorias que Cuomo publicó el otoño pasado auto alabando su gestión en la pandemia.

