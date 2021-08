Kim Kardashian desabrocha la parte de arriba de su bikini para anunciar sus nuevas fragancias

Cada vez que Kim Kardashian realiza algún posteo para sus más de 247 millones de seguidores de Instagram desata locura. En esta ocasión, compartió unas sensuales imágenes que ha superado más de un millón de ‘me gusta’ en apenas un par de horas.

En las postales se puede ver a la estrella televisiva, derrochando sensualidad para la lente de la cámara mientras exhibe sus prominentes curvas con varios atuendos color nude, pero el que más llamó la atención, fue un diminuto bikini que desabrochó en la parte de arriba para anunciar el lanzamiento de sus nuevas fragancias KKW Fragance.

“Introducing @kkwfragrance Essential Nudes. I wanted to create a collection that was so me. I love everything about this collection, from the sleek nude bottles to each unique scent. All four fragrances are lush and feminine, but very special and different from each other. I’m so excited for everyone to experience these new fragrances! Essential Nudes launching on Thursday, 9.2 at 12PM PT exclusively online at KKWFRAGRANCE.COM #EssentialNudes”, es el texto que acompaña las fotos que han recibido muy Buenos comentarios.

(Desliza para ver todas las fotos)

Previamente Kim Kardashian paralizó corazones con una serie de cinco imágenes donde se dejó admirar junto a su amiga Stephanie Shepherd luciendo cuerpazos modelando con atrevidos top y tanguitas.

