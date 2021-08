La operación de Mbappé al Real Madrid podría cerrarse en €180 millones de euros

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Leonardo, director deportivo del PSG, rompió el silencio sobre el caso Kylian Mbappé y confirmó que la oferta del Real Madrid por llevarse al jugar es verdadera. Florentino Pérez puso en la mesa €160 millones de euros, pero de momento no es la cifra que le apetece al dueño y directivos del club.

“Consideramos que la oferta no es suficiente. No voy a confirmar cifras pero es sobre los €160 millones. Es menos de lo que pagamos por él (unos €180 más bonus), pero esto va más allá de eso”, dijo Leonardo al diario Marca y otros cuatro medios.

Entre líneas dejó abierta la puerta de salida por esa cantidad (€180 millones de euros o $211 millones de dólares), ya que desde el PSG no quieren que el jugador se vaya gratis.

“Para todo el mundo: si alguien quiere irse, nadie va a destruir nuestro sueño. El club se va a proteger, es lo que hago. No negociamos nosotros a través de la prensa. Si el Madrid utiliza la prensa para la negociación, no es nuestro caso. No sé qué piensa el Madrid, pero sí sabe que debemos pagar al Mónaco. Hay una estrategia global desde hace dos años para llegar a esta momento y hacer una oferta a una semana al final del mercado que saben que no vamos aceptar y decir, bueno, lo hemos intentado y no han querido y tendremos el derecho de ficharlo libre. Kylian siempre ha dejado claro que no se irá libre”, declaró Leonardo.

Cuando le preguntaron sobre si Mbappé había pedido salir no lo desmintió.

“¿Eso parece no? Por qué el Madrid hace una oferta entonces. ¿Si nos ha dicho que quiere irse? Me conocéis bien, las cosas internas son internas. No lo sé, no es importante, nosotros no queremos que se vaya y hay muchas cosas que se quedan dentro”.

También confirmó Leonardo que rechazaron al Madrid y no han recibido otra contraoferta. Siguen a la espera del desenlace.

“Verbalmente hemos dicho no al Madrid. Y no hemos recibido otra oferta del Madrid. Nunca hemos querido que se vaya, ni lo hemos imaginado, y hemos hecho una oferta muy importante y una segunda aún mejor para que renueve. El jugador dio su palabra además de que no se marcharía libre del PSG pero la estrategia parece al final que era esa, que se marchara libre.

