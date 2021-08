Wienermobile, a disposición para viajes en Lyft

Tu próximo viaje en Lyft podría ser muy divertido. Si tienes suerte, un auto hot dog gigante sobre ruedas podría pasar por ti para llevarte a tu destino.

Claro que sería extraño llegar a una entrevista de trabajo o algún compromiso formal en este tipo de vehículo, pero seguramente será una experiencia para recordar por siempre.

Y es que un Oscar Mayer Wienermobile recogerá a los clientes de Lyft XL en ciertas ciudades. Será un viaje para disfrutar, publicó Cnet.

Keep it Oscar with a ride in a wiener on wheels! Lucky Lyft XL riders will get swooped up in this sick whip from 8/25-8/27 in select cities. #WienermobileLyft pic.twitter.com/iEiag709Ke

— Oscar Mayer (@oscarmayer) August 24, 2021