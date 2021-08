Agarraron a Gloria Trevi con los calzones abajo, en el aeropuerto

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Con motivo del último sencillo de Gloria Trevi junto con Guaynaa, “Ya nos Volvimos Locos”, aprovechamos para saber cuál ha sido la mayor locura que ha hecho la cantante regiomontana y sus fans.

“Yo soy la que cantaba ‘¡no estoy loca, no estoy loca, solo estoy..!’. Hoy lo reconozco, ¡ya nos volvimos locos, ya nos descontrolamos!”, canta La Trevi haciendo alusión a su canción de antes y ahora.

¿Cuál ha sido una de tus mayores locuras?

Me he aventado al público, me han llevado del Auditorio Nacional del frente hasta atrás para saludar a la gente del fondo y luego les digo ‘¡regrésenme!’, y ¡me regresan!

Y la mayor locura de tus fans, ¿cuál ha sido?

Una locura que me traumatizó: Haz de cuenta que iba corriendo en el aeropuerto, tenía que alcanzar un avión, estaba en Houston, pero de repente pues ¡híjole! Sentí el llamado de que Chanel necesitaba un poco de perfume, entonces yo tenía que ir al baño a destilar Chanel; entonces llego al baño, me bajo mis choninos y de repente así, con los ‘chonitos’ abajo, me meten una mano por debajo (de la puerta) con un papel y una pluma y me dicen ‘¡ay, perdón! ¡se me va el avión!, ¿me puedes dar un autógrafo?’.

“Y yo, te lo prometo que así (dice agarrándose). Me quedé: What a faaa..!

“Y yo: ‘¡sí, claro! Y entonces haz de cuenta que agarro el papel y pues ganas de (hace como para limpiar atrás). ¡No, no es cierto! Agarro el papel y le firmo así y yo toda ‘gracias’, y yo te prometo que en ese momento no pude ni hacer pipí, porque sentí que iba a oír. Me subí mis calzoncitos y ya me fui mejor con todas mis ganas al avión y ya en el avión entré al baño privado, ¡qué bárbaro! Eso me dejó ¡Qué locos están!!! ¡Están muy locos!!!”.

