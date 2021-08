Exministro del Interior de Afganistán comparte imágenes de niños víctimas de los talibanes

El exministro de Interior en Afganistán, Masoud Andarabi, compartió un mensaje en Twitter en el que denuncia el supuesto asesinato de niños y ancianos por parte de los talibanes.

La entrada del pasado martes que incluye explícitas imágenes de supuestos niños muertos acusa a los militantes del grupo de aterrorizar a la población.

“Los talibanes están tratando de gobernar con el terror, matando niños pequeños y ciudadanos ancianos. En Andarab, el Talibán ha estado realizando registros injustificados de viviendas, capturando personas sin razón o justificación válida y matando ciudadanos inocentes. Como resultado, las personas se han tenido que levantar en contra de la brutalidad para proteger sus vidas, honor, dignidad y propiedad”, planteó Andarabi en el tuit.

Taliban are trying to rule over people by terrorizing, killing young children and elderly citizens. Taliban can not govern the nation by such actions. In Andarab, taliban have been carrying out unwarranted searches of homes, capturing people without reason or justification and pic.twitter.com/UE66gMrfP6

