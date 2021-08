Otra bomba en el mercado: reportan acuerdo entre Cristiano Ronaldo y el Manchester City

Messi había causado impacto en todo el mundo tras su llegada a París y la expectación sigue latente por la posible llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid. Y sin hacer mucho ruido, Cristiano Ronaldo estaría muy cerca de regresar a la ciudad de Manchester a final de mercado veraniego.

“Según pudo saber AS, el acuerdo entre el portugués y el club (Manchester City) es inminente y no representará ningún problema para que la operación llegue a buen puerto. Ronaldo firmaría hasta 2023, cobrando alrededor de 15 millones de euros netos, aunque los detalles económicos todavía están por resolverse, y lo harán sin sobresaltos”, reportó el Diario As este jueves.

Cristiano ya había sido banca ante el Udinese, en la primera jornada de la Serie A, y todo apuntaba a que se trataba de un pedido expreso del lusitano. Sin embargo, Pavel Nedved (vicepresidente de la Juventus) dijo que al 100% CR7 se quedaría a cumplir su último año de contrato.

Ahora el tema, según lo reportado por As, es saber qué jugador soltará el Manchester City para amortizar el fichaje: la Juventus pide a Gabriel Jesús y el City estaría dispuesto a ofrecer a Raheem Sterling.

¿Tonarían los hinchas del United la llegada de CR7 al City como una traición? Eso tendrá que esperar, pero el portugués se fue de esa ciudad siendo un ídolo. Y verlo vestido de celeste podría causar un impacto importante.

Fabrizio Romano confirmó que Jorge Mendes, representante de Cristiano, se reunió con la Juventus para definir el futuro del jugador.

“Situación tensa. Todavía no hay una oferta oficial sobre la mesa del Manchester City: Mendes está hablando directamente con el club. La Juventus no tiene ninguna intención de dejar que Ronaldo se marche gratis. Ellos quieren entre €28 y 30 millones de euros ($35 millones de dólares).

