Rihanna enloquece las redes posando en mini vestido sin sostén

Si algo sabe hacer muy bien Rihanna es causar sensación con cualquier publicación que comparte en sus redes sociales.

En esta oportunidad la cantante publicó un video que ha dejado con el ojo cuadrado a sus más de 106 millones de admiradores de Instagram para anunciar el tercer desfile de su marca de lencería Savage x Fenty, mismo que será transmitido por la plataforma Amazon Prime Video.

En el clip, se puede apreciar a la también empresaria, mostrando su trasero y el resto de sus sensuales atributos para la cámara, enfundada en un mini vestido plateado que portó sin sostén.

“Oh you think you ready?! #SAVAGEXFENTYSHOW VOL. 3 👏🏿👏🏿👏🏿 droppin 9/24. only on @amazonprimevideo”, es el texto que incluyó al pie del clip que en apenas unas pocas horas ya ha conseguido casi seis millones de visualizaciones.

Cabe mencionar que Rihanna, quien también es emprendedora en el mundo de los cosméticos y diseñadora de roa íntima, acaba de adquirir un nuevo título de multimillonaria.

La revista Forbes estima que la originaria de Barbados ha alcanzado una fortuna de $1,700 millones de dólares, lo que la convierte en la cantante femenina más rica del mundo.

