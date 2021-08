VIDEO: “La gente fue arrojada por todas partes, sus cuerpos desparramados”, narra testigo tras explosión en Afganistán

Un terrorista suicida es señalado como responsable de la principal explosión cerca del aeropuerto de Kabul, Afganistán, donde resultaron al menos 13 muertas, incluidos soldados estadounidenses, además de varios herios, aunque la cifras son preliminares.

En un video de Telemundo un testigo del atentado cuenta lo que vio: “La gente fue arrojada por todas partes, sus cuerpos desparramados”.

Agregó que en el lugar donde se encontraba se sintió la explosión y que él y otras personas vieron a “muchos afectados”.

Peviamente, medios europeos informaron de otra explosión cerca del Hotel Baron, en las inmediaciones del aeropuerto Abbey Gate. Ahí se hospedaba a personas que serían evacuadas.

Videos y fotografías de reporteros y agencias de la región muestran el traslado de heridos y personas ensangrentadas caminando. La cifra de muertos y heridos podría aumentar considerablemente.

El ataque ocurrió a un día de que la Embajada de Estados Unidos pidiera a sus nacionales alejarse de las instalaciones del aeropuerto ante una posible amenaza.

I just had a phone call conversation with S Gurnam Singh, president of Kabul Gurdwara committee who apprised me that today’s #Kabulairport explosion has happened at exactly same place where they were standing yesterday

We thank Almighty that such thing didn’t happen yesterday pic.twitter.com/sbCiHaMZGP

— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) August 26, 2021