Crimen sin control en Nueva York: robaron objetos en dos carros policiales afuera de comisaría en Brooklyn

Ni NYPD está salvo de la delincuencia desbordada: un hombre robó objetos que estaban dentro de dos vehículos de la policía de Nueva York afuera de una comisaría en Brooklyn.

El botín fue valorado en $300 dólares y se trataba de propiedad policial, dijeron las autoridades. El robo ocurrió frente a la comisaría 60 de NYPD, a lo largo de West Eighth Street en Coney Island, alrededor de las 5:20 a.m. del 8 de agosto, reportó esta mañana Pix11.

El sospechoso invadió dos vehículos de la policía de Nueva York y se llevó varios objetos, incluyendo bolsas, un cargador de teléfono y prendas de vestir. Luego huyó hacia el sur por West Eighth Street.

No se ha informado si los agentes enfrentaron medidas disciplinarias por dejar sus vehículos sin cerrar. Quien posea información sobre el sospechoso debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

A mediados de julio, en otro caso de NYPD víctima de la delincuencia, un policía de vacaciones fue asaltado a punta de cuchillo y secuestrado en Murray Hill, zona relativamente segura de Midtown East Manhattan, cuando intentó evitar que dos hombres entraran en otro vehículo.

