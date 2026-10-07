Joe Manganiello hace fuertes revelaciones sobre su separación de Sofía Vergara en sus memorias

El actor Joe Manganiello reveló su versión de la historia de su separación con la actriz colombiana Sofía Vergara, con quien estuvo casado durante siete años y se separaron en julio de 2023.

Manganiello habló abiertamente sobre su matrimonio con Sofía Vergara e hizo algunas revelaciones sobre la manera en la que presuntamente actuó la actriz mientras él padecía una dolorosa enfermedad. Estas revelaciones las hizo en sus nuevas memorias, Bloodlines, que se publicarán el 13 de octubre.

De acuerdo con People, Manganiello relató que poco después de su matrimonio con Vergara en 2015, su salud empeoró drásticamente al padecer un dolor abdominal insoportable debido a úlceras en el tracto digestivo, lo que finalmente derivó en múltiples procedimientos invasivos. “Cada vez me sentía peor”, afirma.

El actor de “Magic Mike” reveló que perdió 27 kilos y se sometió a varias colonoscopias y a una amputación mayor de un órgano para extirparle parte del intestino. Aunque nunca recibió un diagnóstico definitivo. Manganiello afirma que sentía tanto dolor que los medicamentos que le recetaron no eran suficientes, por lo que usó pastillas de hidrocodona, parches de fentanilo y marihuana, a pesar de tener 13 años de sobriedad.

Según explica, todo esto afectó su matrimonio con Vergara, que “se había vuelto completamente vacío de emotividad”. De acuerdo con People, Manganiello afirma que Vergara “se negaba a abrazarlo incluso cuando él se lo suplicaba” y lo trataba de manera diferente.

También dijo que Vergara se burló de Bubbles, el chihuahua que adoptó en 2019, durante una de las etapas más difíciles de su enfermedad. En ese tiempo había considerado el suicidio en medio de tanto dolor, pero convertirse en el cuidador de Bubbles lo ayudó con su salud mental.

Asimismo, el actor aseguró que, tras su separación de Vergara, se publicaron versiones “falsas” sobre su ruptura. En 2024, la actriz dijo que la diferencia de edad influyó en la ruptura porque él quería tener hijos y ella no quería convertirse en “una mamá vieja”. Vergara tiene 54 años y Manganiello 49 años.

En su versión de la ruptura, Manganiello dijo que se sometieron a varios intentos fallidos de fecundación in vitro. Sin embargo, asegura que su enfermedad hizo que renunciara a la idea de ser padre. Según dijo, su temor era morir y dejar a Vergara con un hijo “que no fuera biológicamente suyo”.

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