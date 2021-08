Dentista anciano intercambiaba prescripciones de drogas por encuentros íntimos con mujeres consumiendo cocaína en Nueva York

Dr. Barry Arnold, dentista de Long Island (NY), fue arrestado por supuestamente prescribir recetas médicas ilegales a cambio de sexo, dijeron funcionarios el jueves.

Arnold, actualmente de 70 años, fue acusado de escribir recetas ilegales hasta el verano de 2020 de oxicodona (Percocet) y alprazolam (Xanax), para mujeres a cambio de actos sexuales en sus oficinas y hogar, según la fiscal federal interina del Distrito Este de NY, Jacquelyn Kasulis.

The dentist was released soon after his arrest. He can still practice as a dentist, but he is banned from performing oral surgery and administering nitrous oxide. https://t.co/JuHZxtNEPg

