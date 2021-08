El jugador del Manchester City Benjamin Mendy es acusado de cuatro cargos de violación

El jugador del Manchester City, Benjamin Mendy, permanecerá bajo custodia policial después de comparecer este viernes en un juzgado, donde fue acusado formalmente de cuatro cargos de violación y uno de agresión sexual, informaron fuentes judiciales.

El internacional francés, de 27 años, ha sido apartado de la disciplina del equipo inglés, mientras avanza el juicio por unos hechos denunciados por tres mujeres, una de ellas menor de edad, que ocurrieron supuestamente entre octubre de 2020 y este mes.

Benjamin Mendy has been suspended by the club pending an investigation. #MCFC pic.twitter.com/gb51OpuaLI

En la sesión celebrada este viernes en los juzgados de Chester, noroeste de Inglaterra, la fiscalía presentó contra Mendy tres cargos de violación supuestamente cometidos contra una de esas mujeres el pasado octubre en su domicilio de Cheshire, a unos 50 kilómetros de Manchester.

Asimismo, le acusó de cometer supuestamente una agresión sexual contra otra mujer en su domicilio el pasado mes de enero, mientras que el último cargo se refiere a la supuesta violación de una tercera mujer, también cometida en su casa en agosto.

Durante la vista, Mendy solo habló para confirmar su nombre, edad y dirección domiciliaria, y permanecerá bajo custodia policial hasta su próxima comparecencia, prevista para el 10 de septiembre.

El lateral izquierdo francés llegó al Manchester City en 2017, que pagó al Mónaco por el fichaje unos €60 millones de euros ($70.4 millones de dólares). El equipo de la Premier inglesa, al que entrena el español Pep Guardiola, comunicó este jueves la suspensión del Mendy.

El actual campeón de liga subrayó en su comunicado que “el asunto está sujeto a un proceso legal y, por lo tanto, el Club no puede hacer más comentarios hasta que ese proceso esté completo”.

Manchester City have suspended defender Benjamin Mendy after he was charged with four counts of rape and one count of sexual assault. pic.twitter.com/6af7XF49mQ

— B/R Football (@brfootball) August 26, 2021