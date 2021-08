Pánico y sangre fría en peluquería de Nueva York: video captó balacera que dejó dos mujeres heridas

NYPD divulgó un video sobre la balacera que dos hombres hicieron a plena luz, desde la calle, hacia el interior de una peluquería en Staten Island, dejando a dos mujeres heridas.

El hecho sucedió cuando dos caminantes se detuvieron frente a la peluquería étnica “Bousso African Hair Braiding”, en 63 Victory Boulevard, y uno de ellos dispararó a sangre fría alrededor de las 3:50 p.m. del miércoles, según la policía de Nueva York.

El video de la policía de Nueva York muestra a los dos sospechosos llegando, uno de ellos disparando varias veces desde afuera y ambos huyendo; y a clientes y trabajadores corriendo en pánico en el interior del establecimiento, que lucía a tope en su capacidad.

Una adolescente de 17 años milagrosamente sólo sufrió un rasguño de bala en la cabeza; y una adulta de 35 recibió dos impactos en el trasero, dijeron fuentes policiales. Las llevaron al Richmond University Medical Center en condición estable, reportó New York Post.

Los atacantes llevaban máscaras faciales y huyeron por Victory Boulevard. Se desconoce el motivo del ataque o si las víctimas no identificadas eran el objetivo o fueron alcanzadas al azar. No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

A principios de mes el comisionado de NYPD, Dermot Shea, afirmó que en julio de 2021 los arrestos por armas de fuego habían subido 44%, mientras que las balaceras bajaron 35% y los homicidios casi 50%, en comparación con ese mismo lapso el año pasado. Pero en agosto parece haber retornado el auge de la violencia armada.

WANTED for Assault : Wednesday August 25, 2021 at approx.. 3:50 P.M., inside of 63 Victory Blvd. @NYPD120Pct (Busosso African Hair Braiding) unknown Individuals fired multiple shots into location striking a 17 year old female and a 35 year old female. Call @ 800-577-TIPS pic.twitter.com/c93SkxE1KG

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) August 26, 2021