Paquita la del Barrio recibirá un Premio Billboard de la Música Latina por su trayectoria

La trayectoria de la cantante mexicana, Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del Barrio, será reconocida en los Premios Billboard de la Música Latina.

La cantante recibirá el premio ‘Lifetime Achievement’ por su invaluable trayectoria artística y por ser considerada una de las cantantes que más ha defendido el papel de la mujer dentro de la industria.

El evento será el próximo 23 de septiembre y será realizado en el Watsco Center en Coral Gables, Florida; además, será transmitido por la cadena Telemundo.

La transmisión de la tradicional alfombra roja iniciará a partir de las 7 pm, hora de Florida, y una hora más tarde dará inicio la premiación.

