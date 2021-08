Locutor que promovía el movimiento antivacunas murió en Florida por COVID-19

Un locutor de radio de Florida que se oponía a los esfuerzos por la vacunación contra el COVID-19 falleció a causa del virus, informó la estación en la que trabajaba el sábado después de tres semanas de hospitalización en las que luchaba por su vida.

A través de un comunicado enviado por la emisora licenciada en Daytona Beach, WNDB, informaron que “con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Marc Bernier, quien informó y entretuvo a los oyentes en WNDB durante más de 30 años. Le pedimos amablemente que se le de privacidad a la familia de Marc durante este momento de dolor “.

Bernier, de ideas conservadoras, venía siendo un fuerte crítico de de los esfuerzos de vacunación contra el coronavirus, denominándose en una ocasión como “Sr. Anti-Vax” antes de haber contraído la enfermedad.

Durante el proceso de hospitalización por COVID-19, el gerente de operaciones de WNDB, Mark Mckinney señaló a los medios locales que “si han escuchado su programa, lo han escuchado hablar apoyando a los antivacunas mientras estaba al aire”.

It’s with great sadness that WNDB and Southern Stone Communications announce the passing of Marc Bernier, who informed and entertained listeners on WNDB for over 30 years. We kindly ask that privacy is given to Marc’s family during this time of grief. pic.twitter.com/vXQIAtVN9e

