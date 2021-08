VIDEO: Destruyen enorme nido con 1,500 “avispones asesinos” en Estados Unidos

El Departamento de Agricultura del estado de Washington anunció la destrucción del primer nido de avispones gigantes asiáticos en la entidad hallado este año. Son conocidos comúnmente como “avispones asesinos”.

La entidad es una de las que más problemas enfrenta con esta plaga cuyos especímenes pueden crecer más de dos pulgadas de largo y son conocidos por afectar a otras abejas y causar picaduras dolorosas y hasta mortales a los humanos.

El nido fue encontrado en la base de un árbol muerto en el condado de Whatcom, a un cuarto de milla de la frontera con Canadá, dijeron las autoridades en un comunicado.

El sitio fue encontrado a unas dos millas de un nido que fue destruido en octubre del 2020. Este es el primero reportado en 2021.

La especie ha sido hallada en varios estados, incluidos Texas y Nueva York.

