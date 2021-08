Patrulla Fronteriza detuvo en Florida detienen a 13 inmigrantes cubanos por presunto “contrabando marítimo”

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos​ detuvo este martes a un grupo de 13 inmigrantes cubanos que viajaban en una embarcación cerca de Cayo Hueso, Florida y actualmente se encuentran bajo custodia.

De acuerdo con declaraciones del jefe de la Patrulla Fronteriza en Miami, Thomas G. Martin, la detención se produjo en horas de la mañana luego de que tocara tierra una embarcación rústica en el sur de la Florida alegando que se trataba de un episodio de “contrabando marítimo”.

Ante la situación que se presenta en Cuba, los antillanos siguen en la búsqueda por alcanzar tierras estadounidenses pese a las advertencias de las autoridades de los peligros por emigrar hacia las costas norteamericanas.

Early this morning, #BorderPatrol agents along with @CBPAMORegDirSE responded to a maritime smuggling event in the Florida Keys. 13 Cuban migrants were taken into Border Patrol custody after they made landfall on a rustic vessel near Key West.

#cuba #florida #BreakingNews pic.twitter.com/rISeLQIXkm

— Chief Patrol Agent Thomas G. Martin (@USBPChiefMIP) August 31, 2021