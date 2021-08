Gobernadora Hochul anuncia $65 millones para plan de tercera vacuna de ‘refuerzo’ en Nueva York

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La variante Delta del COVID-19 sigue su avance por el estado de Nueva York, dejando a su paso más personas contagiadas y hospitalizadas. Y aunque los que están siendo afectados son en su mayoría los no vacunados, la gobernadora Kathy Hochul reconoció que muchos de los que sí están inmunizados, sobre todo aquellos que recibieron sus inyecciones hace más de ocho meses, también están expresando preocupación porque creen que pueden ser afectados con esa agresiva cepa o con otra nueva que se podría desarrollar en el futuro.

Y es por esto que la mandataria anunció este martes que su Administración pondrá a disposición de los gobiernos locales un total de $65 millones de dólares, para que puedan iniciar pronto un plan de reforzamiento de la vacunación con la colocación de una tercera dosis a los que ya están ‘full’ inmunizados.

Los fondos permitirán que las autoridades de Salud de los condados y municipios en cualquier parte del estado puedan abrir otra vez ‘mega sitios’ de vacunación para aplicar una tercera inyección a quienes sientan que están en riesgo y necesitan reforzar su inmunización contra el coronavirus.

“Tan pronto como obtengamos las aprobaciones del Gobierno federal para tener la capacidad de hacer esto, queremos tener la infraestructura en su lugar para asegurarnos de que todos reciban la inyección de refuerzo. Hay mucha ansiedad, muchos de nuestros ciudadanos más vulnerables en diciembre pasado y nuestros hogares de ancianos y personas mayores en enero pasado recibieron sus vacunas, y quieren saber cuándo pueden recibir ese refuerzo”, destacó la mandataria.

Hochul recordó que el año pasado, “todas las comunidades del estado se unieron de manera profunda para decir ‘podemos hacer esto'”, agregando que con seguridad “esta guerra no ha terminado y la variante Delta es una seria amenaza, especialmente para las personas que aún no están vacunadas”.

En su discurso en la Escuela de Medicina de la Universidad de Buffalo también anunció un plan a nivel estatal para realizar pruebas semanales de COVID-19 a los empleados de las escuelas que no estén vacunados, algo que en algunos lugares como la ciudad de Nueva York no aplicará, ya que aquí será obligatorio que todo el personal de las escuelas públicas esté inmunizado para el 27 de septiembre.

Y aunque reconoció que no serían decisiones muy populares, la mandataria dijo que entre otras medidas que analizan para seguir la lucha contra la Delta, destaca la posibilidad de ordenar un mandato de vacunación obligatoria para todo el personal en instalaciones reguladas por el estado y entornos de congregación.

“Todos tenemos que estar atentos para protegernos unos a otros, y eso significa ir para recibir la vacuna y la inyección de refuerzo, usar máscaras en espacios interiores y aplicar las medidas de seguridad básicas con las que todos estamos familiarizados ahora”, reiteró Hochul,

“Nuestra tasa de vacunación en el estado de Nueva York, de una sola dosis es del 76% en los mayores de 18 años. Eso no es suficientemente bueno. ¿76%, una dosis? La vacunación solo funciona cuando tienen dos dosis, amigos. Entonces, si alguien entra por la puerta y piensa que está bien, por tener al menos una, pues no está bien sobre todo con esta nueva variante. Necesitamos vacunar a más personas”, enfatizó la Gobernadora.

Mandato de máscaras en escuelas

El lograr que los niños regresen a la escuela donde puedan aprender de manera más efectiva y a las vez proteger a los mismos estudiantes, maestros y personal, son las principales prioridades de la gobernadora Hochul en su lucha contra el COVID-19 y el inicio del nuevo año escolar.

“Para todos los padres, y yo soy una madre, la mayor ansiedad se relaciona con la seguridad de los hijos. Y es por eso que estamos haciendo que nuestras escuelas sean seguras. Anuncié y quise avisar con suficiente antelación a los distritos escolares que tendremos un mandato de máscara”, recordó.

“Ahora bien, esto puede parecer poco controversial para muchos de ustedes. Pero les aseguro que no lo es, les aseguro que he oído que no lo es. No importa. Estoy dispuesta a tomar decisiones difíciles cualquier día y en cualquier lugar, si creo que protegerán a la gente del estado. Entonces esto no es un problema para mí. Tomaremos medidas audaces y dramáticas para proteger a las personas en el estado, pero en particular a nuestros niños al comenzar las escuelas”, dijo de manera tajante la mandataria.

Y sobre la base de la directiva del Departamento de salud del Estado (DOH) que requiere el uso universal de máscaras para cualquier persona que ingrese a las escuelas, Hochul también anunció que su Administración trabajará con las localidades, el DOH y el Consejo de Salud Pública y Planificación de la Salud en los próximos días para implementar una prueba semanal obligatoria de coronavirus para el personal escolar que todavía no esté vacunado.

Para llevar adelante ese programa de pruebas, la Gobernación usará parte de los $585 millones de los fondos federales que recibió el Estado para luchar contra la pandemia.

Cifras del COVID-19 en el estado: