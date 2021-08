Roberto Manrique, estrella de Sin Senos Sí Hay Paraíso, reveló su orientación sexual con video en Instagram

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Roberto Manrique es un rostro querido y reconocido en la televisión, sobre todo en el mundo de las telenovelas. Y en estos días se ha vuelto noticia por haber revelado su orientación sexual a través de un vídeo en Instagram. En donde admitió ser homosexual y dijo: “Tengo un novio hermoso y llevo siete años enamoradísimo”, dijo el famoso actor y protagonista de telenovelas como Doña Bárbara.

“Quiero decirles una cosa muy importante y muy personal, muy íntima, de la que nunca he hablado y ahora he sentido el impulso de hacerlo, y es mi sexualidad. Nunca me había parecido importante contar que soy homosexual, porque realmente consideraba que es irrelevante, que hay otros aspectos de quien soy que realmente son lo prioritario, y sigo pensando que es así. Sin embargo, hoy meditaba, un poquito más atrás, llevo unos días raros, unas semanas raras en que no identificaba qué tengo, y logré ir muy profundo. Ahí me di cuenta de que no me termino de amar”, dijo el actor.

El video con las sinceras palabras de Manrique lleva más de medio millón de reproducciones, y ha obtenido reacciones de muchas celebridades de la televisión hispana, entre ellas Carmen Villalobos, actriz colombiana con la que éste ha trabajo en un sinfín de ocasiones. “¡Te amo con toda mi alma! ¡Amé cada palabra que dijiste mi Robert ❤️! Eres el ser con más luz que he conocido en toda mi vida”, escribió la protagonista de “Sin Senos Sí Hay Paraíso”, de Telemundo.

En su vídeo dice también: “¿Cómo no voy a seguir sintiendo algo de culpa por ser quien soy?”, al recordar que creció y se educó en un mundo en donde aceptar ser lo que es no estaba permitido, ni mucho menos bien visto. No podía decir que le gustaban los hombres.

Roberto aclara que no siente que su declaración sea una “salida del clóset” puesto que tanto su familia, como sus allegados, amigos e incluso varios fans sabían ya de sus preferencias sexuales: “A pesar de que no siento, desde hace 20 años, que vivo en el clóset, no siento que esto es una salida del clóset, porque mi familia maravillosa sabe, que son los mejores seres del mundo, cuando trabajo en cualquier proyecto todo mi círculo sabe, todos mis amigos saben, si voy conociendo gente por la vida les cuento, mis fans saben que se han quedado en mi casa, con mi novio, los hemos ido a visitar a sus casas; realmente no siento que estoy saliendo del clóset, pero me estaba engañando y una parte de mí no terminaba de fluir hasta que le diga a ese Robertito que está dentro: ‘No tienes de qué sentirte culpable'”.

En este también habló de su novio, con quien lleva más de cinco años de feliz relación: “Tengo una pareja hermosa, tengo un novio hermoso, llevo siete años enamoradísimo, en una relación increíble; no se imaginan cómo hemos crecido, cómo nos hemos impulsado. Es el que me dijo: ‘Vámonos a Manabí’, el día del terremoto; hasta ahora había dicho: ‘Un amigo me dijo’; no, mi novio me dijo. Es un ser increíble, trabaja en activismo, es un hombre increíble que ha estado para mí, ahí conmigo en la India, que ha sido mi apoyo a distancia, durante “Bienaventurados” y durante “Juntos x la tierra”; que se ha movido y mudado para arriba y para abajo acompañándome, y que se dedica a eso, a transformar al mundo”.

Al actor lo han felicitado y brindado apoyo en la publicación famosos como Danilo Carrillo, Lambda García, Daniella Navarro, Joselyn Gallardo, María Elisa Camargo, entre otros.

