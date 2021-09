Puma rescatada de apartamento en Nueva York: hispana llora por “mascota” que le quitaron y pide que no la juzguen

Miranda Rodríguez, la dueña identificada de una puma cachorra de 80 libras rescatada de su apartamento en El Bronx (NYC), dijo que está “de duelo” por la partida del animal salvaje, aunque reconoció que la felina de 11 meses ahora está en un lugar mejor, tras ser enviada a un santuario en Arkansas.

En sus sentimientos compartidos, Rodríguez se refirió a la puma Sasha como su única “mascota” y dijo que había sido su copropietaria. Pero no aclaró cómo había llegado a su hogar.

El código de salud de la ciudad de Nueva York prohíbe a los residentes poseer pumas, junto con otros grandes felinos como panteras, leopardos y tigres. El comisionado de NYPD, Dermot Shea, dijo el lunes que la Unidad de Servicios de Emergencia y el Escuadrón de Investigación de Crueldad Animal del departamento ayudaron con el rescate. “El caso se encuentra actualmente bajo investigación y no hay más información disponible en este momento”, afirmó.

Even with the conversion, still seems a little young for a New York cougar: 11-month-old puma Sasha rescued from Bronx apartment after owners realize Big Apple is no place for big catshttps://t.co/aJJ7zg0ybY

— DAILY SABAH (@DailySabah) September 1, 2021