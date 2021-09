Arrestan a gerente general del equipo NY Mets por conducir ebrio; 2do escándalo este año tras despido de predecesor por acoso sexual

Zack Scott, gerente general interino de los NY Mets, fue arrestado por conducir en estado de ebriedad en White Plains, condado Westchester, confirmaron ayer la policía y voceros del equipo.

El arresto ocurrió a las 4:17 a.m. del martes, dijo ayer la policía de White Plains. Scott fue ascendido a gerente general interino en enero de este año, luego de que el anterior gerente general, Jared Porter, fuera despedido poco después de asumir el rol, al descubrirse que había enviado imágenes y mensajes de texto sexualmente explícitos a una reportera en 2016 cuando trabajaba para los Cachorros de Chicago.

“Nos sorprendió y nos decepcionó profundamente saber esta mañana sobre un presunto DUI (arresto por intoxicación) que involucraba a Zack Scott”, dijo un portavoz de los NY Mets. “Nos tomamos este asunto muy en serio. Zack no viajará con el equipo en nuestra próximo gira por carretera mientras aprendemos más y determinamos los próximos pasos”.

Scott no ha emitido comentarios sobre su arresto. Fue inicialmente contratado por los NY Mets como asistente del gerente general en diciembre de 2020 después de 17 temporadas con los Medias Rojas de Boston, las dos últimas en ese mismo rol que asumió en Nueva York. Luego, en enero fue promovido tras el escandaloso despido de Porter.

Analistas aprovecharon el nuevo triste episodio de la directiva de los NY Mets para criticar el desempeño del equipo esta temporada, donde marchan en el 3er lugar de la división este de la Liga Nacional. “Seamos perfectamente claros acerca de algo: Zack Scott ya estaba en terreno delgado como gerente general interino de los Mets. Su desempeño laboral por sí solo ha sido, en una palabra, inaceptable”, escribió ayer Mike Vaccaro en New York Post.

