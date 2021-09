Justin Bieber aparece por error con ropa interior femenina y la imagen se volvió viral.

Justin Bieber fue víctima de un error publicitario.

Una equivocación al colocar un espectacular en el Hotel Andaz de West Hollywood, California, dejó la imagen de Justin para la marca de moda ‘Balenciaga’ sobre otra que no le corresponde, creando un efecto visual cómico.

De la cintura para arriba, el canadiense aparece llevando la chamarra de cuero que lleva puesta en la campaña de la firma francesa y la otra mitad son unas piernas de mujer que lleva puesto solo ropa interior de la famosa marca de Kim Kardashian, ‘Skims’.

El hecho que causó gracia es que las dos fotos se alinean a la perfección, creando una mezcla divertida que, por supuesto, se volvió tendencia en internet luego de que el público que estuvo ahí para presenciar el inocente error no dudó en fotografiar el momento para las redes sociales.

Desde finales de julio Justin Bieber es la nueva imagen de ‘Balenciaga’. Con la Maison protagoniza una campaña en la que promueve la nueva colección de la marca, que incluye chamarras de piel, hoodies, pants, tenis y hasta bolsas para hombre.

Por otra parte, también se prepara para regresar a los conciertos presenciales con una gira, la cual será en el año 2022 para presentar su álbum Justice. Todas las fechas reveladas son únicamente para Estados Unidos y Canadá.

Justin Bieber for Skims Balenciaga is the happy accident you could only wish for on a Monday drive home. pic.twitter.com/NuYDdP9pf0

— Ali Hussainy (@alihussainy_) August 31, 2021