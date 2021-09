Esta es la serie de terror que prepara Guillermo del Toro para Netflix y que no te puedes perder

Guillermo del Toro dio los primeros detalles sobre ‘Cabinet of Curiosities’, su serie antológica de horror que consta de ocho capítulos y son exclusivos para Netflix.

El cineasta mexicano tiene absoluto control sobre su obra: es productor ejecutivo, showrun, escritor y director, la cual está basada en un libro que él mismo escribió de igual título y donde comparte el contenido de sus cuadernos personales, colecciones y otras obsesiones.

Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities is a collection of eight stories that challenge our notions of horror. @RealGDT selected the artists (like Ben Barnes, Jennifer Kent, Andrew Lincoln & Catherine Hardwicke) who bring this series to life.

— Netflix (@netflix) September 2, 2021