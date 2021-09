Keith McCants, exjugador de la NFL, fue encontrado muerto en su casa por una sobredosis de droga

El exjugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), Keith McCants, de 53 años, fue encontrado muerto este jueves en su casa en Florida (EEUU) luego de una presunta sobredosis de drogas, dijeron los investigadores policiales.

La Oficina del Sheriff del condado de Pinellas informó a través de un correo electrónico que los agentes fueron llamados a una casa de San Petersburg alrededor de las 5:10 a.m. del jueves. McCants estaba muerto dentro de la casa, donde aparentemente también vivían otros que hicieron la llamada al 911.

#RIP 🙏 Former Alabama Crimson Tide and NFL star Keith McCants was found dead today inside his home in St. Petersburg, Florida. He was 53. pic.twitter.com/3nWtuN6ZRa

— #WVTM13 (@WVTM13) September 2, 2021