El niño afgano de la camiseta de plástico de Lionel Messi, pide ayuda desesperadamente

El niño afgano Murtaza Ahmadi, que saltó a la fama cuando en 2016 se hicieron virales unas fotografías en las que aparecía con una camiseta hecha con una bolsa de plástico con el nombre del futbolista Lionel Messi y su número 10, se encuentra ahora oculto en Kabul por temor a posibles represalias de los talibanes.

El joven, que tiene ahora diez años, vive con su familia en un pequeño apartamento de la capital afgana, a donde huyeron hace dos meses desde su aldea natal en la provincia meridional de Ghazni, escapando, también entonces, de los ataques talibanes.

From dream to nightmare: Murtaza Ahmadi moved the world with his love for footballer Lionel Messi in 2016 – now the seven-year-old boy is living a nightmare as one of thousands of Afghans displaced by warhttps://t.co/DkWScwfmSs pic.twitter.com/jlKKZovlDR

— AFP News Agency (@AFP) December 6, 2018