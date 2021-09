Ana Patricia Gámez: A 4 meses de haber abandonado la tele ¡regresó a ‘Despierta América’!

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A 4 meses de haber abandonado la tele, Ana Patricia Gámez ¡regresó a ‘Despierta América’!… Sí, esta mañana amaneció en la ‘casa más feliz de la televisión hispana’, luego de haber renunciado a ‘Enamorándonos’ porque quería estar con sus hijos y asegurar que se iba por tiempo indefinido de la tele…

Aunque solo de visita, verla en la mañana de Univision fue como hacer flashback tres años atrás antes que decidiera lanzarse a la aventura de conducir su propio show, para dos años después renunciar a todo.

Sin embargo, la sorpresa la dio cuando al ser entrevistada por su amiga y cuñada, Karla Martínez y Johnny Lozada, quien está de conductor invitado, Ana Patricia dejó entrever que el tiempo indefinido fuera de la tele, podría tener caducidad.

“Me retiré de la programación diaria, pero estoy abierta a escuchar invitaciones como esta de venir a ‘Despierta América’ un día, de ir a ‘Enamorándonos’ un día por qué no, hacer a lo mejor un reality show. Algo en lo que yo pueda acomodar mi tiempo, mis horarios”, dijo sorprendiendo.

En esta etapa más madura de su vida, en todos los sentidos, Ana Patricia ya no tiene la necesidad de depender de un sueldo televisivo o de ningún tipo, porque supo capitalizar sus años en el medio para abrir su propia tienda de ropa y productos, tener su podcast, y demás proyectos que aseguró que vienen en camino.

“No hay nada mejor que te ofrezcan algo y tu puedas decir sí o no, y que no solamente ves el número que te ofrecen… Gracias a Dios yo he emprendido muchas cosas, tengo esa tranquilidad de hacer lo que quiera a la hora que quiera. Me levanto con mis niños, los llevo a la escuela, me voy a hacer ejercicios, voy a la bodega, a la boutique, hago contenido, tengo contratos… Sigo trabajando mucho, gracias a Dios”, aclaró.

Y ante el rumbo que iba tomando la entrevista, Karla fue bien directa, y le preguntó si ya tenía propuestas para regresar a la tele. “Ofertas he tenido desde el día uno, gracias a Dios, ya dependerá del tiempo, no sé”, dijo y entre risas hizo un gesto con sus manos diciendo “y también del dinero”.

Por eso, volvió a aclarar que ya no pensaba de manera tan tajante como cuando anunció que renunciaba a ‘Enamorándonos’ sorprendiendo a todos.

“Nunca uno dice nunca, ni para siempre… En la vida todo cambia, los sueños, las metas, y de verdad a mí me encanta la televisión, la disfruto, pero no disfrutaba tanto por dejar a los niños. Por ejemplo, ahora ‘Enamorándonos’ son tres horas, y la gente ve dos o tres horas al aire pero son muchas más antes, después y son fin de semanas también”, aseguró.

Así que luego de compartir dos horas con sus ex compañeros, en su ex casita, prometió repetir la visita y, para quien quiera tenerla en su show, Anita esta abierta a recibir invitaciones.

