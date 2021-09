Niño en Australia sobrevivió tres noches solo en el bosque; lo rescatan mientras tomaba agua de arroyo

Un niño de 3 años que pasó tres noches perdido en un bosque en Australia fue hallado a salvo, según informó este lunes la policía de New South Wales.

Un video compartido por ese departamento en Twitter muestran al menor chapoteando en el agua y tomando de un arroyo.

Las autoridades indicaron que el niño, identificado como Anthony “AJ” Elfalak, fue reportado desaparecido el viernes.

A three-year-old child missing on a rural property in the Hunter region since Friday has been located following a large-scale search.https://t.co/VrlVwL4sYW pic.twitter.com/byOXFCiD1j

— NSW Police Force (@nswpolice) September 6, 2021