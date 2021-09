Toni Costa baila Zumba con Meli Espinoza, y dicen que la chilena se parece a Adamari López de joven

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Toni Costa y Adamari López ya no son pareja. A ella ahora la ligan sentimentalmente con Nacho Lozano, su compañero en Hoy Día. Pero su ex parece que no se está quedando atrás. Y es que ahora ha Toni también lo ligan con otra mujer y dicen que además de más joven es muy hermosa. Al español lo ligan a Meli Espinoza, quien parece ser su amiga y compañera como instructora de Zumba.

A través de Instagram Toni compartió este video junto al siguiente mensaje: “Pa’ allá voy!!!! Junto a la dura de Chile @meliespinozaofficial, te atreves a bailarla como nosotros? @marcanthony duro”.

Por su parte esta belleza rubia también ha dejado un mensaje en su Instagram junto al mismo video bailando con Toni. Y sobre éste ella dice: “HOT TRACK🔥🔥🔥junto al maximo de la vida @toni”.

En la publicación de Toni sus fans admiran la destreza como bailarina de Meli Espinoza, mientras que otros aseguran que ésta se parece mucho a su ex, Adamari López. Aseguran que es la versión joven de la mamá de Alaïa: “Esa chica se parece a Adamaris joven”, dijo la admiradora de Toni. Los fans de Toni lo reconocen como un luchador, un buen hombre, trabajador y buen padre. “Este flaco no se rinde me encanta guerrero”.

Adamari por su lado está también dando mucho de qué hablar, porque en los últimos días los televidentes de Telemundo han podido ver un acercamiento de ésta con Nacho Lozano, su compañero en Telemundo. Aún cuando muchos aseguran que éste ya tiene pareja, que no es un hombre soltero. Algunos apoyan la “pareja” que aparentemente hacen. Mientras que otros aún no lo creen.

