Turista de California gravemente herida al caer de bicitaxi tomando fotos en Times Square de Nueva York

Una visitante de California resultó gravemente herida la madrugada del lunes cuando se cayó tras pararse en la parte trasera de un bicitaxi para tomar una foto cerca de Times Square (NYC), meca turística mundial.

La mujer de 61 años, que parecía estar ebria, perdió el equilibrio mientras intentaba tomar una foto rápidamente en la 8va Avenida y la Calle 47, alrededor de la medianoche del domingo para lunes, según la policía y testigos.

Se cayó del vehículo y se golpeó la nuca contra el suelo. Sufrió un traumatismo craneoencefálico y fue trasladada al Hospital Bellevue, donde figuraba en estado crítico, reportó New York Post. El conductor del bicitaxi, un hombre de 33 años, permaneció en la escena.

Tourist critically hurt after falling out of NYC pedicab trying to snap photo https://t.co/1L0C1xcTPC pic.twitter.com/PfBfn0ATSI

— New York Post Metro (@nypmetro) September 6, 2021