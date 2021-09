Atacan a Ana Patricia Gámez por su regreso a Despierta América y ella no se queda callada, así respondió

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ana Patricia Gámez regresó a Despierta América. El programa que fue su hogar durante ocho años a través de las pantallas de Univision. Su regreso fue memorable. Todos sus amigos y antiguos compañeros en el programa disfrutaron verla entrar en el set. La recibieron con música, entre abrazos, sonrisas y mucho amor.

“Gracias por el cariño”, escribió en Instagram Ana Patricia. Siendo así agradecida con Despierta América por el recibimiento; Karla Martínez, Satcha Pretto, Luz Maria Doria, el Chef Yisus respondiendo reiterándole su cariño y asegurándole que la extrañan mucho. Y así fueron muchos los fans que disfrutaron verla de nuevo en las pantallas matutinas de la famosa cadena hispana.

Pero hubo quienes le recordaron a la conductora que ella había dejado Enamorándonos USA, programa que conducía junto a Rafael Araneda y que ahora éste lleva de la mano de Karina Banda, porque quería dedicarle más tiempo a su familia. Esto se lo echaron en cara, de manera ofensiva, hay que señalar.

Hubo quién le dijo: “Yo pensaba que querias pasar mas tiempo con sus hijos”. Mientras que muchos otros le aseguraban lo mucho que hacía falta no sólo en Despierta América, sino también en Enamorándonos. Este mensaje, hay que explicar, fue dejado en la publicación que la conductora hizo en su cuenta de Instagram.

Pero los cuestionamientos no se quedaron aquí, saltaron también a la publicación que hizo Karla Martínez, en donde destacaba que el regreso de Ana Patricia dejó muy buenas carcajadas. Ahí alguien le dijo directamente: “@anapatriciatv no que ibas a dedicar a tus hijos 😮😮porque los querías disfrutar”. El cuestionamiento no se quedó sin respuesta, y es que Ana Patricia respondió y lo hizo de la siguiente manera: “Y qué tiene que ver eso con que vaya a Despierta Américan mientras ellos están en la escuela”.

La ex conductora de Enamorándonos recibió todo el apoyo de su público, que incluso le dijeron que no era necesario que respondiera a semajantes mensajes sin sentido: “¡No deberias ni molestarte en contestarle a personas como esa! Sólo por el comentário se ve que es una persona amargada. I love seeing you”.

