Hermana de Enrique Iglesias desvela los secretos de su familia en un nuevo documental

Pese a su inmensa fama y al hecho de haber crecido a la sombra de una estrella como su padre, Julio Iglesias, el cantante Enrique Iglesias siempre ha conseguido blindar su intimidad de la atención mediática. Es más, los embarazos de Anna Kournikova, su pareja desde hace casi dos décadas, no salieron a la luz hasta que ellos decidieron anunciar que habían dado la bienvenida a sus retoños: los mellizos Nicholas y Lucy y la pequeña Mary.

Sin embargo, en ocasiones sus fans pueden asomarse un poco a su vida privada a través de las declaraciones que realizan otros miembros de su familia, tanto su madre Isabel Preysler como su hermano Julio José o sus dos hermanastras menores: Tamara, hija del fallecido Marqués de Griñón, y Ana, a quien la socialité española tuvo con su difunto marido Miguel Boyer.

Ahora Tamara ha protagonizado un documental sobre su vida para la revista ¡Hola! en el que, por supuesto, habla del más famoso de los ocho hermanos que tiene en total por parte de padre y de madre. Según ella, Enrique se pasaba muchas horas montando y pintando maquetas de aviones en el cuarto que compartía con su hermano Julio y “escribiendo líneas” porque le castigaban muy a menudo.

“De pequeña, la verdad, es que mi hermano Enrique me hacía rabiar muchísimo y me llamaba ‘maruca’, y yo me ponía histérica. Me parecía horrible porque me recordaba a ‘cucaracha’ o algo así”, recuerda Tamara ante las cámaras.

La hermana del famoso artista también ha explicado que acusó mucho la ausencia tanto de Julio José, que era su hermano favorito, como de Enrique cuando los dos se mudaron a Miami para vivir con su padre, aunque volvían a España en las vacaciones de verano y de navidad.

“Mis hermanos siempre estaban muy pendientes de mí y en mi cumpleaños me mandaban maletas enteras llenas de regalitos, de tonterías, y yo también pasaba temporadas en Miami”, ha explicado Tamara, que mantenía una relación excelente con Julio Iglesias, o ‘tío Julio’, como le llama ella a falta de una forma mejor de referirse al primer marido de su madre y padre de sus dos hermanastros y de su hermanastra Chábeli.

Como curiosidad, las propias amigas de Tamara reconocen que son grandes admiradoras de Enrique y que a menudo le piden que ponga el altavoz para poder escuchar su voz cuando la llama por teléfono.

