Por cómo se viste le recuerdan a Adamari López que no es una niña para esos vestiditos

Adamari López está recibiendo fuertes críticas. Los fans de la puertorriqueña convienen que cada día que pasa luce más hermosa y más delgada, pero también concuerdan en que no todo el vestuario que lleva para conducir Hoy Día, el matinal de Telemundo, es lo que ellos consideran adecuado. Desde hace varios meses son muchos los que afirman que Adamari aveces se pone vestido o “vestiditos”, como dicen algunos, que más bien parecen de una niña, a tal grado que le dicen que éstos se le verían mejor a su hija Alaïa.

En su último vestido, cuya imagen fue compartida por la cuenta de Instagram del programa, estos fueron los mensajes que le dejaron debido al vestido blanco y de flores que vistió:

“En serio que ella se cree una niña igual que su hija con esas vestimenta que usa”. “Adamaris deja de hacerle así no eres una niña ni tu hija creo que le hace así como tu eres enana no te queda eso”. Mientras que otros han hecho uso de comparaciones ofensivas para referirse a ella y han llegado a llamarla “piñata”. “Siempre vistiendo como una piñata”, escribió alguien en dicha red social.

Se ha destacado que el vestido es realmente hermoso, que con éste se ve realmente bonita, pero, dicen, no es para alguien de su edad. Adamari tiene 50 años de edad y por eso le dicen: “Bonito el vestido pero no para una de 50 años, que quiere ser de 15”.

El público está de acuerdo en que su nueva delgadez le permite ahora lucir prendas más ajustadas y diseños más favorables, pero aseguran que este tipo de diseños no la favorecen, aún cuando destacan su cintura y abdomen plano: “Estás linda, pero no uses tantos vuelos, sigue como venías estos días atrás, mejor vestida”, le comentó un seguidor. Y es que no a todos les gusta verla como una “nena”, dicen: “Le quedó una cinturita con el ejercicio… Pero a veces, como este vestido, parece de nena. No me gusta”.

Para muchos los vuelos y revuelos le quedan perfectos a su hija Alaïa.

Para Adamari prefieren atuendos como este, entallados, sobrios y totalmente elegantes, además de favorecedores para su nueva figura.

