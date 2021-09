Niña grave tras ser expulsada de un auto en choque causado por su tío ebrio en Nueva York

Una niña de 9 años fue hospitalizada en estado crítico después de ser arrojada desde una camioneta que chocó con otra en Brooklyn (NYC), la madrugada del martes.

Según NYPD, el conductor del vehículo Ford Explorer donde viajaba la niña es su tío, Marcos Portorreal, quien fue detenido por manejar intoxicado y sin licencia vigente. El choque sucedió alrededor de la 1 a.m. en la intersección de East 92nd Street y Kings Highway, en el vecindario East Flatbush.

La niña no identificada salió expulsada con el impacto y se rompió ambas piernas, además de sufrir un traumatismo craneoencefálico severo. Fue trasladada de urgencia al Kings County Hospital Center en estado crítico, pero estable, dijeron las autoridades.

Tres mujeres adultas que también iban en ese auto fueron hospitalizadas con heridas leves, acotó Pix11. Y Portorreal (53) fue arrestado bajo sospecha de conducir en estado de ebriedad y con una licencia suspendida, dijo la policía.

Garth Morris, el hombre de 40 años que manejaba la otra camioneta Range Rover, sufrió heridas leves, pero se negó a recibir atención médica en el lugar, dijeron las autoridades.

