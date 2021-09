Salió a beber una cerveza y permaneció 4 días desaparecido al interior de una selva

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hay una serie de lugares posibles en los que pueden terminar quienes se pasen de copas tras una noche de bar, pero seguramente en esa lista no aparece una selva. Sin embargo, eso es lo que que le pasó a un hombre en Tailandia: salió a tomar unas cervezas y cuando intentaba regresar a su casa terminó perdiéndose en la jungla.

Se trata del holandés Franciscus Johannes van Rossum, de 78 años, que después de beber cinco cervezas se subió a su moto para intentar regresar a su casa, en la provincia de Phetchaburi, el pasado 31 de agosto.

Su esposa Rachot Chanwijit, de 61 años, se preocupó por su marido cuando no regresó a casa, por lo que se dirigió al bar en el que había estado bebiendo. Sin embargo, el dueño del lugar le informó que Franciscus se había ido esa misma noche.

Mientras tanto, el pobre Franciscus hizo 2 llamadas a su esposa, una el 1° de septiembre y otra el 2, diciendo que estaba perdido en el bosque de Khong Ta Bang, en Tailandia, y que lo había azotado una tormenta. Frente a este panorama, Rachot pudo alertar a las autoridades del lugar que salieron a buscarlo. Afortunadamente, los lugareños vieron la moto y lograron encontrarlo cerca, el 3 de septiembre.

Franciscus estaba cubierto de picaduras de mosquitos y había dormido en un charco debido a las tormentas. Cuando lo encontraron, el hombre, aliviado, dijo: “Pensé que me iba a morir. La batería de mi teléfono estaba agotada, mi motocicleta se había quedado sin combustible y estaba lloviendo. No había nada para comer. Me sentí aliviado cuando escuché a la gente local. Me salvaron la vida. Estoy muy feliz de estar a salvo y de ver a mi esposa nuevamente. Solo salí a tomar una cerveza. Me equivoqué de camino y empezó a llover, ahí fue cuando todo salió mal”.

Rachot contó que que había estado tratando de ponerse en contacto con su esposo después de que él no regresara a casa del bar. “Estuve tratando de llamarlo la noche en que lo vieron por última vez, pero no respondió, así que fui directamente al bar, pero no estaba allí. Recibí una llamada suya el 1 de septiembre temprano diciendo que estaba en el bosque pero que no sabía las coordenadas exactas de dónde se encontraba”, contó la mujer de Franciscus. Luego agregó que la señal del teléfono de su esposo desapareció debido a la gran tormenta.

“Me llamó de nuevo al día siguiente diciendo que la batería de su teléfono estaba a punto de terminarse y que el combustible de su moto se había agotado. Dijo que se sentía muy cansado y que necesitaba ayuda, así que llamé a la policía”, continuó relatando Rachot.

El dueño del bar, Bunteam Kiawgaew, quien vio por última vez al hombre, dijo: “Franciscus vino a beber 5 botellas de cerveza desde las 14 hasta las 17 h. Luego se fue. No sé a dónde planeaba ir después de beber”. Al parecer, tampoco él lo sabía muy bien.

