Alicia Villarreal quiere que Angelique Boyer la interprete en serie sobre su vida

Alicia Villarreal declaró que está escribiendo y contando su vida para una futura bioserie, pues quiere que el público la conozca sin límites y ya le echó el ojo a Angelique Boyer para que la interprete.

La cantante señaló que hay propuestas de actrices, aunque a ella le gustaría una.

“Tengo dos opciones, pero ya me decidí por una. Me encantaría mi hija, ella ha tomado cursos dramáticos, pero no sé. La verdad tengo una opción que me encantaría mucho que es con Angelina (dijo al referirse a Angelique) ”, comentó sonriendo.

Igualmente, manifestó que no pretende ocultar nada de lo que ha vivido tanto en lo personal como en lo profesional.

Con 50 años recién cumplidos, Alicia aseguró que la respalda una carrera de trabajo y esfuerzo.

“En una industria de hombres en la que me han hecho a un lado y me he ido por gusto porque no quiero batallar”, señaló; “me he mantenido gracias a un público que ha sido muy fiel, que no me olvida y me exige regresar y en eso estoy”, expresó.