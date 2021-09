Biden visitará California para brindar apoyo a Gavin Newson en campaña electoral

El presidente Joe Biden visitará California el próximo lunes para brindar apoyo del gobernador Gavin Newsom.

En tal sentido, se espera que Biden y Newsom haga campaña en Long Beach un día antes de la fecha límite para devolver las boletas y votar en la elección para la destitución del gobernador.

El equipo de campaña de Newsom confirmó que el gobernador y el presidente harán su aparición juntos en Long Beach, en lo que será el “mitin final de la campaña contra la revocatoria republicano”.

Por su parte, Robert García, alcalde de Long Beach, está preparado para darle la bienvenida al presidente Biden y a Newsom. según escribió en su cuenta de Twitter.

Looking forward to welcoming President @JoeBiden and Governor @GavinNewsom to Long Beach on Monday 👋🏽

— Robert Garcia (@RobertGarcia) September 9, 2021