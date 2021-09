“Volví con mi esposo después de serle infiel, pero cuando tengo sexo con él pienso en mi amante”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En busca de consejo, una mujer compartió la difícil etapa que vive en su matrimonio luego de serle infiel a su esposo y tratar de retomar su relación, pues cuando tiene sexo con su marido piensa en su amante. “Lo intenté con mi esposo, pero el lado sexual de las cosas simplemente no funciona. Cada vez que tenemos sexo, me encuentro deseando estar con el otro chico”, escribió la mujer de manera anónima a la consejera Coleen Nolan.

La protagonista de la historia confesó que tiene más de 30 años y está casada con un hombre con quien procreó dos hijos, pero su vida cambió cuando decidió embarcarse en una aventura sexual “que fue increíble” con otro hombre que también está casado y tiene un hijo.

“Sé que suena horrible decir esto, pero la experiencia me hizo sentir viva y deseada por primera vez en años”, escribió en su carta dirigida al espacio de consejería que Nolan tiene en el periódico británico The Mirror.

Todo parecía ir bien hasta que ambos fueron descubiertos en el engaño, lo que por supuesto cimbró todas las relaciones involucradas. “Mi esposo lloró y ni siquiera pudo mirarme durante días. Sorprendentemente, tanto él como la esposa de mi amante decidieron que podían perdonarnos y seguir adelante”, narra la mujer. Los amantes acordaron terminar su relación e intentar hacer funcionar sus matrimonios, especialmente por sus hijos, pero al retomar su matrimonio la intimidad no fue tan satisfactoria.

“Cada vez que tenemos sexo, me encuentro deseando estar con el otro chico y me estremezco cuando me toca”, confesó la mujer. “Honestamente lo he intentado, pero simplemente no funciona y las cosas tampoco eran tan buenas antes de la aventura. ¿Alguna idea sobre lo que debería hacer?”, finaliza.

Nolan respondió a la consulta de su lectora sugiriéndole que “no tiene sentido quedarse con alguien de quien retrocedes cuando te toca. No es justo para él y afectará a toda la familia”. Además, aclaró que intentar retomar su matrimonio cuando evidentemente algo no funciona puede que no sea lo mejor para su hijos, a pesar de lo que piensa.

“Quizá debas reconocer que aunque desees que tu matrimonio funcione por el bien de tu familia, es posible que no sea así. Romper la unidad familiar es doloroso, pero tampoco es bueno que tus hijos crezcan en un matrimonio infeliz”, señaló Nolan.

