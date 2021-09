Pánico por incendio en hospital de Queens: cuatro heridos y varios pacientes evacuados

Cuatro personas, incluidos dos bomberos, sufrieron heridas leves y varios pacientes fueron evacuados cuando ayer estalló un incendio en el techo del St. John’s hospital en Queens (NYC).

Más de 100 bomberos y paramédicos (EMS) respondieron al incendio que se desató a las 5:15 p.m. en el hospital ubicado en 327 Beach 19th Street, informó FDNY. Médicos, enfermeras y personal de mantenimiento del hospital ayudaron a sacar a los pacientes del edificio.

Las imágenes mostraban una gran nube de humo negro espeso y llamas provenientes del techo del hospital en Far Rockaway. El fuego estaba bajo control a las 7 p.m. y la causa estaba bajo investigación. El hospital dijo que ningún paciente ni trabajador resultó herido.

Anthony Sidzieniewski, un paciente de diálisis, estaba en el sótano para recibir tratamiento cuando estalló el incendio. Lo evacuaron y lo llevaban de regreso al hospital cuando habló con New York Post. Dijo que la terrible experiencia fue aterradora, pero también ordenada. “Ellos evacuaron a todo el mundo… Hay oxígeno ahí, líneas de oxígeno y todo lo demás. Debes tener mucho cuidado”.

“Afortunadamente, no tuvimos lesiones relacionadas con el fuego y el FDNY pudo evacuar rápidamente a los pacientes y miembros del equipo”, dijo Renée Hastick-Motes, vicepresidenta de asuntos externos, en un comunicado. “No se sabe, en este momento, cómo se inició el incendio, pero fue rápidamente contenido y extinguido”.

BREAKING – HOSPITAL ON FIRE: 2 alarm fire at St John's hospital in Far Rockaway, Queens, at 327 Beach 19 Street. pic.twitter.com/Go0WmgRVE1

— NYC Scanner (@NYScanner) September 10, 2021