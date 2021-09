Alicia Machado cuenta sin censura con quién fue su peor experiencia sexual: un animador adepto al gobierno de Venezuela

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La ex Miss Universo Alicia Machado contó sin censurarse nada parte de lo que ha sido su experiencia en el ámbito sexual y sobre todo su peor experiencia en este sentido. Se trata de un diputado venezolano adepto al gobierno de ese país. Winston Vallenilla, quien desarrolló gran parte de su carrera como uno de los animadores más importantes y reconocidos en Venezuela. Sin miedo al qué dirán, Alicia Machado contó sin pelos en la lengua lo que muchos no sabían.

La también actriz y empresaria Alicia Machado una vez más hizo gala de su espontaneidad y de su sencillez y reveló su experiencia sexual más traumática. La misma fue con fue con el venezolano Winston Vallenilla, animador venezolano adepto al chavismo y quien ahora desempeño cargos gubernamentales en ese país.

La explosiva Alicia Machado no ha parado para de sorprender con sus polémicas intervenciones en el recién estrenado reality show de la cadena Telemundo ” La Casa de Los Famosos”. La ex Miss Universo fue la última estrella en confirmar su participación en el show que la reuniría con su ex Pablo Montero.

Pero esto no ha resultado ser lo más candente. Ahora es que va a dar tela que cortar, pues esto apenas comienza. Alicia Machado incendió las redes, los programas y páginas de chismes al publicarse un video donde le cuenta de manera muy divertida y quitada de la pena al también actor venezolano Jorge Aravena detalles íntimos de la que hasta el momento ha sido su peor experiencia sexual.

Alicia Machado sin pelos en la lengua contó que Winston Vallenilla, actor y animador con el que salió en una época en su natal Venezuela, no daba la talla para sus expectativas sobre todo de tamaño. Relató cómo ocurrió todo: “Me trataba como una reina. Ni pensaba ser chavista, ni mucho menos, era actor y conductor de Radio Caracas Televisión… Su papá era encantador, muy chévere. Pero bueno, pobrecito él se volvió loco; y yo empecé a salir con él, me buscaba en la moto, me mandaba flores, el tipo todo empalagoso; demasiado empalagoso… Hasta que un día nos fuimos de antro y terminamos en mi apartamento y yo me tuve que meter en el baño. Es el único con el que me ha pasado eso que he tenido que decir -no- yo no voy a prender está lavadora para lavar ese trapito… Yo pienso que debe ser una enfermedad..”, refiriéndose al tamaño del órgano sexual del caballero al tiempo que señaló lo mismo con su mano.

Alicia Machado expresó que fue en ese momento no le dio importancia porque era muy joven, pero que luego entendió que ese puede ser el origen de lo que considera: “…Complejos y la estupidez de Winston Vallenilla“. Como era de esperarse, los comentarios estallaron al difundirse está noticia e incluso el propio animador venezolano le respondió en Twitter emulando su comentario e indicando entre otras cosas: “Alicia Machado tenía que arreglar la lavadora porque estaba dañada por tanto uso”.

#SeréBreve Alicia Machado la que confundió Korea con China. Dijo en 1 programa, Que mi ropita le pareció pequeña para su lavadora. Lo 1ro es que arregle la lavadora que de tanto uso No hay ropita ni ropaaa que ahí se lave. Y lo 2do yo estoy feliz Con mi Ropaa y la lavó 3 meses 😂 — Winston Vallenilla (@vwinstonv) September 2, 2021

